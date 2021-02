Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest tient sa date de sortie sur PS4 et Xbox One

Hormis Werewolf the Apocalypse – Earhtblood qui est sorti dernièrement et est une sainte catastrophe, un visual novel nommé Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest était sorti le 13 octobre dernier sur PC via Steam. Aujourd’hui, l’autre jeu de la licence signé Different Tales se dote enfin d’une date de sortie pour ses moutures consoles.

Un bon petit visual novel bientôt sur PS4 et Xbox One

Effectivement, la production de Different Tales sera de sortie le 24 février prochain sur PS4 et Xbox One. En revanche, pas la moindre trace d’une potentielle sortie sur PS5 ou Xbox Series, et il faudra certainement attendre plus d’informations de la part des développeurs.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest, il s’agit là d’un visual novel teinté de mécaniques de RPG, et surtout tiré de l’univers World of Darkness ainsi que du jeu de plateau Werewolf: the Apocalypse. Le titre vous fait prendre le contrôle de Maïa, partie en pologne dans la forêt de Białowieża afin de retrouver une trace de ses racines familiales. Mais au fil de ses recherches, notre héroïne découvrira de sombres secrets de sa famille et de nombreuses vérités cachées.

Soit dit en passant, le soft nous proposera pas moins de cinq fins principales et plus de 200.000 variation au niveau de l’histoire. Ce n’est clairement pas rien, et les amateurs de loups-garous comme de visual novel devraient sans problème y trouver leur compte.

On vous laisse désormais mater le trailer au début ou à la fin de cet article, et nous vous rappelons que Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest sortira le 24 février prochain sur PS4 et Xbox One.