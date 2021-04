Warhammer 40,000 : Battle Sister désormais jouable en coopération

Juste après nous avoir présenté le futur contenu additionnel de Pistol Whip, la conférence Oculus Gaming Showcase est revenu sur Warhammer 40,000 : Battle Sister. Le studio Pixel Toys nous a ainsi rapidement présenté sa nouvelle mise à jour qui introduit ici une dimension coopérative à son jeu d’action et de tir en réalité virtuelle.

Et bientôt sur Rift

Le titre accueille ainsi une mise à jour gratuite qui complète l’arrivée du mode horde ajouté le mois dernier. Celui-ci se bonifie et est maintenant jouable en coopération. Vous pourrez donc jouer avec vos proches au mode Last Bastion et défourailler vos adversaires à plusieurs. Autre bonne nouvelle, ce mode accueille deux nouvelles cartes, qui sont également jouables dès ce 22 avril.

Warhammer 40,000 : Battle Sister est jouable dès maintenant sur Oculus Quest et arrivera (très) prochainement sur Oculus Rift, la sortie ayant été légèrement décalée alors qu’elle était prévue pour cette nuit.