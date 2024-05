Les modes multijoueur dévoilés

Depuis son annonce lors des Game Awards en 2021, Warhammer 40 000: Space Marine 2 a enchaîné les trailers alléchants, offrant un concentré d’action brutal et sanglant. Développé par Saber Interactive et édité par Focus Entertainment, le titre nous place dans la peau d’un Space Marine devant défendre l’Imperium contre les hordes de Tyranides.

Le trailer de gameplay révélée lors du Warhammer Skulls Festival met en avant le mode coopératif à trois joueurs ainsi que son mode PvP six contre six. En mode coopératif, vous pouvez faire équipe avec jusqu’à deux amis pour abattre les sinistres Xenos tandis que le PvP propose six classes de personnages ainsi que les modes de jeu « Annihilation », « Capture de territoire » et « Capture & Contrôle ». Cette nouvelle vidéo nous permet aussi d’observer de nouvelles séquences de gameplay ainsi que les possibilités de customisation pour les Space Marines.

Saber Interactive annonce également un Season Pass pour le titre qui devrait proposer des cosmétiques, des missions et de l’équipement, entre autres.

Warhammer 40 000: Space Marine 2 sortira le 9 septembre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.