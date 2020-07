Warface : Breakout fait le point sur son contenu à venir

Sorti fin mai sur PlayStation 4 et Xbox One, le spin-off Warface : Breakout avait commencé par présenter le contenu de sa première saison. Après un lancement quelque peu entaché par les soucis techniques, les développeurs veulent tout de même assurer les futures nouveautés et nous précisent leur carnet de bord.

La feuille de route présentée

Dans leur communiqué, My.com et Allods Team nous promettent pas mal de choses à venir. Les saisons 2 et 3 apporteront toutes les deux « au moins une nouvelle carte chacune ». A n’en pas douter, de nombreux cosmétiques, graffitis et autres skins seront aussi implantés.

On nous évoque aussi un tout nouveau mode de jeu qui sera introduit lors de la troisième saison et qui pourrait devenir permanent si la communauté est suffisamment réceptive. Un système de clans avec des classements sera aussi ajouté, tout comme les parties personnalisées et le mode spectateur.

Mieux encore, on nous évoque l’arrivée du crossplay entre les joueurs PS4 et Xbox One. Pas de date, si ce n’est un « bientôt disponible ». On nous promet aussi une amélioration technique globale, notamment au niveau du matchmaking et des visuels. Le remapping et le système de ping sont aussi en cours de développement.

De bonnes choses à venir donc, ce qui permettra de réhausser le niveau au lancement malheureusement trop bas. Rappelons que Warface : Breakout est disponible sur PlayStation 4 et Xbox One.