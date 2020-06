Warface: Breakout dévoile le contenu de la saison 1

Spin-off de Warface, le FPS compétitif Breakout, sorti depuis maintenant quelques semaines, refait parler de lui en dévoilant le contenu de sa première saison. Au programme des festivités : mode classé et cosmétiques exclusifs !

Tout le contenu de la saison 1 de Warface: Breakout

Accompagnée du traditionnel trailer, l’annonce de cette saison 1 permet à Warface: Breakout de se refaire une beauté et de proposer un tas de nouveautés :

Introduction des matchs classés

Nouveaux défis

Des cosmétiques exclusifs : apparences d’armes, avatars, cartes de défis et tenues

Cette saison sera la première d’une longue lignée, et chacune de celle-ci apportera également un équilibrage. Le studio Allods Team, à l’origine du titre, s’est d’ailleurs félicité de cette annonce :

Nous sommes d’obtenir de nombreux retours de notre communauté, que nous suivons avec attention. Avec les ajouts de contenu saisonniers à venir, nous répondons à de nombreuses attentes en ajoutant du contenu exclusif […] Comme promis, chaque mise à jour sera entièrement gratuite

Cette mise à jour est d’ores et déjà disponible et vous mettra au défi : plus votre rang sera élevé, plus les récompenses seront grandes ! Prenez les armes et engagez le combat dans Warface: Breakout sur PlayStation 4 et Xbox One.