Où trouver les Thrustmaster T128 et T248 au meilleur prix ?

Pour commencer, le Thrustmaster T128 est disponible à 129,99€, au lieu de 149,99€ hors périodes de promotions, dans ses versions PC/PlayStation et PC/Xbox. Considéré comme le modèle low cost par excellence, il est fourni avec sa base et son pédalier et est facile à mettre en place et à installer. Sans exagération, il s’agit de la porte d’entrée la plus accessible financièrement parlant dans le monde du simracing.

Cependant, si vous cherchez un produit répondant à des besoins plus réguliers, il vaut mieux vous tourner vers la jolie réduction accordée au Thrustmaster T248 (PC/Xbox). Tarifé à 229,99€ au lieu de 250-260€ habituellement, il propose le meilleur rapport qualité/prix pour la gamme. Bien qu’un peu bruyant, il est lui aussi fourni avec sa base et son pédalier qui se dotent toutefois de matériaux de meilleur qualité. Clairement, si vous avez les moyens de vous le procurer, foncez !

Où trouver le Logitech G923 au meilleur prix ?

Troisième et dernier volant en promotion pendant le Black Friday, le Logitech G923 est actuellement vendu contre la somme de 279,99€, au lieu de 309€ environ en temps normal. Tout comme le Thrustmaster T248, cet article est une véritable référence dans le milieu des volants d’entrée de gamme grâce à une installation et une prise en mains très simples. Les sensations qu’il procure sont également bonnes sur la plupart des jeux de course du marché.

Si vous souhaitez en apprendre davantage dans ce domaine, n’hésitez pas à consulter notre guide d’achat dédié aux meilleurs volants pour jouer à F1 23. D’autres produits Thrustmaster sont d’ailleurs en promotion sur Amazon.