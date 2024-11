Voici la liste des jeux nommés aux Grammy Awards cette année, avec Star Wars Outlaws et Avatar: Frontiers of Pandora

Et à la fin, c’est Star Wars qui gagne ?

Sachez d’abord que cette sélection ne comporte pas que des jeux sortis cette année, ce qui explique que l’on y retrouve des jeux de 2023. Et si vous n’y voyez pas beaucoup de jeux en provenance du Japon ou d’autres pays du monde, rappelez-vous que la cérémonie récompense les artistes américains. Voici donc la liste des nommés dans la catégorie « Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media » des Grammy Awards 2025 :

La présence de Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, qui est un remake du RPG Wizardy, pourra étonner tant le reste de la sélection est confiné aux productions PlayStation et Ubisoft. Et puisque l’année dernière, c’est Star Wars Jedi: Survivor qui l’avait emporté, on aurait tendance à croire que Star Wars Outlaws pourrait l’emporter cette, juste parce qu’il s’appelle Star Wars. Mais qui sait. Rendez-vous le 2 février 2025 pour savoir qui sera le grand gagnant.