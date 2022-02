Voice of Cards: The Forsaken Maiden annoncé et daté au 17 février sur PC, PS4 et Switch

Surprise ! Alors que les joueurs et joueuses du monde entier ont découvert Voice of Cards: The Isle Dragon Roars il y a seulement quelques mois, Square Enix a pris tout le monde de court en officialisant plus tôt dans la matinée l’arrivée d’un nouvel opus, The Forsaken Maiden, le 17 février prochain sur PC via Steam, PlayStation 4 et Nintendo Switch au format dématérialisé.

Une expérience indépendante du premier jeu

Toujours développé par Alim, un studio composé de l’équipe derrière la création des licences NieR et Drakengard (Yoko Taro, Yosuke Saito, Keiichi Okabe, Kimihiko Fujisaka…), cet épisode n’est pas une suite directe du premier jeu de la série puisqu’il souhaite proposer une expérience indépendante, encore une fois narrée avec des cartes, « qui plaira autant aux nouveaux joueurs qu’aux fans de Voice of Cards: The Isle Dragon Roars. »

Prenant place sur un archipel reculé et protégé par les Prêtresses depuis des générations, on suivra l’histoire d’un protagoniste qui souhaite sauver ces habitants de la destruction. Au cours de son aventure à travers les mers, il croisera la route d’Alva, une jeune fille n’étant pas parvenu à devenir une Prêtresse.

En plus de la version standard, une édition numérique réunissant le jeu ainsi que des DLC sera disponible à l’achat. Ils vous donneront accès à du contenu in-game exclusif : une tenue des marionnettes pour Barren, Laty et Lac, un emblème YoRHa visible au dos des cartes, un avatar 2B pour la carte du monde, un plateau de jeu inspiré de la Cité dupliquée, une table Machine vivante, un thème musical alternatif et un lot d’illustrations en pixel art.

Rendez-vous d’ici deux petites semaines pour découvrir ce que nous réserve Voice of Cards: The Forsaken Maiden.