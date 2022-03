Test Voice of Cards : The Forsaken Maiden – Un deckbuilding sans vague

Voice of Cards : The Forsaken Maiden est un jeu de cartes à la sauce RPG édité et développé par Square Enix. Il s’agit du deuxième volet de la franchise Voice of Cards, inaugurée en 2021 par The Isle Dragon Roars qui avait reçu un accueil assez positif de la part des joueurs et des critiques.

Les deux titres sont toutefois indépendants et il n’est pas nécessaire d’avoir joué au premier volet pour apprécier ce nouvel épisode. Voice of Cards : The Forsaken Maiden est disponible depuis le 17 février sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 au prix de 29,99€.

Condition du test : Nous avons testé une version Switch, principalement en nomade. Une brève session sur le dock nous a permis de profiter des jolis graphismes sur un écran de télévision. Nous avons rédigé cette review après une dizaine d’heures de jeu.

Un océan de cartes

Voice of Cards : The Forsaken Maiden vous emmène dans un archipel reculé placé sous la protection de prêtresses depuis des générations, mais désormais menacé de destruction. Le héros que vous incarnez a juré de tout faire pour sauver les habitants de ces îles. Dans sa quête qui le conduira à travers vents et marées, il est accompagné d’Alva, une jeune fille mutique aux pouvoirs insoupçonnés.

La série Voice of Cards s’inspire des jeux de rôle papier et des livres dont vous êtes le héros. Tous les éléments du jeu sont présentés sous la forme de cartes : la carte du monde, les lignes de texte et, bien sûr, les combats qui se déroulent sous la forme d’un jeu de cartes.

Voice of Cards : The Forsaken Maiden est une épopée touchante, mise en oeuvre par par Yoko Taro (directeur créatif) notamment connu pour son travail sur Nier Automata et la série Drakengard. Ce qui fait la force de The Forsaken Maiden, c’est son univers onirique. La bande originale, particulièrement réussie, renforce l’ambiance mélancolique qui se dégage du titre.

Un gameplay simple

Voice of Cards : The Forsaken Maiden est facile à prendre en main. Durant les premières heures, le titre introduit progressivement ses mécaniques de jeu. Chaque personnage possède quatre caractéristiques : points de vie, attaque, défense et vitesse. Au début de l’aventure, vos héros ne maîtrisent que quelques techniques mais progressivement, vous débloquerez de nouvelles cartes.

Le système de combats est très classique. Chacun à leur tour, les personnages choisissent une carte, correspondant à une attaque. Les attaques de base sont « gratuites » mais d’autres, plus puissantes, requièrent l’utilisation d’une ou plusieurs gemmes qui font office de mana pour l’ensemble du groupe. Entre chaque tour, le groupe reçoit une gemme ; tout l’enjeu des affrontements réside donc dans l’utilisation judicieuse de cette ressource.

La difficulté globale reste relativement faible, ce qui est fait de Voice of Cards : The Forsaken Maiden un jeu accessible à tous. À ce niveau, le titre ne prend aucun risque. Le système de faiblesses, les altérations d’état, comme le poison ou la paralysie, et les talents sont très classiques et ne surprendront personne.

Après seulement quelques heures de jeu, les combats deviennent assez répétitifs. Dans la plupart des affrontements, vous allez choisir systématiquement les mêmes attaques dans le même ordre. Il suffit d’intégrer quelques cartes de soins et des boosters pour remporter la majorité des combats sans se creuser la tête. Seule une petite minorité d’ennemis vous demandera un peu de réflexion.

Une épopée dont vous êtes le héros

Le héros et ses compagnons passeront beaucoup de temps à naviguer sur l’eau. Les rencontres aléatoires sont très fréquentes, peut-être trop. Elles ont tendance à ralentir votre progression sur la carte du monde et à renforcer l’impression de lenteur du titre.

Régulièrement, il vous sera demandé de faire des choix, un peu comme dans les livres dont vous êtes le héros : tenterez-vous ou non d’attraper le coffre qui flotte à la surface de l’eau ? Malheureusement, même si ces quelques événements aléatoires viennent briser la monotonie qui tend à s’installer, les décisions que vous prendrez n’auront que peu de conséquences sur l’aventure.

Par ailleurs, le scénario est assez convenu et ne vous réservera que peu de surprises. Les personnages ne sont pas inintéressants mais manquent de relief. Toutefois, la direction artistique de The Forsaken Maiden est incontestablement soignée. Même si elle ne plaira pas à tout le monde, elle parviendra peut-être à vous faire oublier les faiblesses de cet épisode.