Une vente de PS5 à Tokyo tourne au désastre et oblige l’intervention de la police

La PS5 déchaine certes les passions, mais le manque de stock autour de la console a visiblement tendance à rendre les joueurs nerveux. Il y a peu, lors de l’organisation d’une vente de PS5 noires, l’opération avait tourné au fiasco suite aux menaces de mort reçus par les employés de la société en charge, et c’est maintenant une vente en magasin à Tokyo qui montre l’impatience qui règne autour de la console.

Une vente annulée pour ne pas créer l’émeute

Oh my God!!!! ヨドバシps5 pic.twitter.com/v2ilIadbFk — Dave Gibson ⠿ POKEMON🗼 (@AJapaneseDream) January 30, 2021

Comme rapporté par le site PSU et de nombreuses images d’internautes, la scène s’est déroulée à Akihabara, au magasin Yodobash Camera, qui avait promis de vendre des centaines de PS5 aux premiers clients sur place. Naturellement, cela a donné lieu à des scènes de cohortes où des clients impatients se sont amassés devant le magasin, ce qui n’est évidemment pas l’idéal en pleine crise sanitaire.

Une situation dangereuse qui a poussé la police à intervenir afin d’interdire la vente. PSU rapporte que cet effet de masse a été provoqué par le fait qu’habituellement, les ventes se font par loterie (ce qui est déjà assez singulier en soi) afin d’éviter ce genre d’attroupement, et pour ne pas privilégier « le premier venu ».

Etant donné que cette situation risque de durer une bonne partie de l’année, on espère que d’autres événements de ce genre ne se reproduiront pas et amèneront les revendeurs à mieux penser leur stratégie commerciale. Croisons aussi les doigts pour que les stocks de PS5 commencent à être enfin suffisants pour répondre à la demande, et que tous les joueurs puissent avoir une chance de se la procurer.