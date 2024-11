Valve va lancer un Steam Deck OLED blanc en édition limitée, loin d’être donné

Ça fait cher le coup de peinture

N’attendez pas d’améliorations techniques avec ce nouveau coloris. Le Steam Deck OLED blanc en édition limitée n’a rien de plus qu’un Steam Deck OLED classique, si ce n’est sa couleur blanche et ses touches de gris. Il s’agit ici du modèle 1 To de la console, qui est livré avec un étui blanc exclusif ainsi qu’un tissu blanc en microfibre, qui ne devrait donc pas rester blanc très longtemps.

Et puisque l’on parle de la version la plus chère de la console, avec la meilleure capacité de stockage, le prix est lui aussi le plus élevé. Même plus haut que d’habitude. Là où un Steam Deck OLED coûte 679 €, le Steam Deck OLED blanc en édition limitée vous sera facturé 719 €. C’est le prix d’une édition dont les stocks seront faibles, Valve indiquant qu’il n’a pas l’intention de poursuivre sa production après cela.

C’est à partir du 19 novembre à minuit que cette console sera disponible, si jamais vous souhaitez vous ruer dessus.