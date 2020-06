Vacation Simulator : le DLC Back to Job annoncé

Sorti depuis presque un an, la version VR de Vacation Simulator a profité de l’Upload VR Showcase pour annoncer le tout nouveau DLC : Back to Job qui sortira cet automne. Mais qu’on se le dise, l’amusement sera encore là ! Même si, cette fois, les rôles changent : vous allez devoir travailler pour les robots de Job Simulator.

C’est les vacances en Italie

Avec ses graphismes colorés, Vacation Simulator fait partie des rares jeux en réalité virtuelle à faire la quasi unanimité auprès des joueurs. Véritablement fait pour se détendre, ce nouveau DLC compte bien vous faire rester encore quelques heures sur le titre développé par Owlchemy.

Dans cette mise à jour «Back to Job», tous les robots ont décidé de prendre quelques jours de vacances bien méritées. Sauf qu’il ne restera plus personne pour que, vous, humain, puissiez vous dorer la pilule. Vous allez donc devoir inverser les rôles et être aux petits soins des robots, bien décidés à faire de la brasse coulée et à lézarder au bord de la piscine.

Cette mise à jour sera disponible gratuitement cet automne sur tous les casques compatibles avec Vacation Simulator des plateformes PSVR, SteamVR et Oculus Quest.