Une nouvelle mise à jour PS5 va entrer en bêta dès le 25 juillet, voici ce qu’elle apportera

Comme pour toutes les mises à jour majeures de la PlayStation 5, Sony préfère d’abord passer par une phase de bêta avant de déployer un correctif pour tous les utilisateurs et utilisatrices, histoire d’éviter des mauvaises surprises. La prochaine mise à jour de la console se prépare activement en coulisses et devrait justement entrer en bêta dès demain. On découvre ce sur quoi elle va porter grâce au PlayStation Blog.