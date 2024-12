Une courte vidéo d’un jeu LEGO James Bond annulé vient d’être diffusée

Mission annulée

Cette vidéo a vite été retirée de YouTube mais elle est de retour sur les forums Reddit. On y peut y voir un teaser encore très incomplet du jeu, dont le développement était encore loin d’être terminé malgré la présence d’un doublage. Ce jeu LEGO James Bond semblait ainsi se baser sur plusieurs films à la fois, et non sur un seul (et ce projet n’était pas lié à LEGO Dimensions comme on aurait pu le croire).

Une vidéo qui était uniquement destinée à un usage interne et qui servait à présenter le projet de manière générale afin de la valider ou non. Selon l’utilisateur LEGOGameMuseum, ce projet datait de 2016 et a été mis de côté pour plusieurs raisons encore incertaines, même s’il est remonté que l’aspect violent et suggestif de certaines scènes ne collaient pas avec le public des jeux LEGO, sans parler du fait que Warner Bros souhaitait plutôt que le studio TT Games bascule sur ses licences maison, en dehors de quelques exceptions rentables (comme Star Wars).

L’aval n’ayant pas été donné, c’est visiblement là que c’est arrêté l’idée d’un jeu LEGO James Bond. On se contentera à la place du futur jeu 007 actuellement en développement chez IO Interactive (Hitman).