Uncharted : Un premier poster pour le film avec Tom Holland et Mark Wahlberg

Alors que Tom Holland est actuellement l’acteur au centre de toutes les attentions des amateurs du MCU suite à la sortie du film Spider-Man: No Way Home, dans lequel il joue le Tisseur, il sera aussi prochainement à l’affiche du film Uncharted, l’adaptation cinématographique de la saga de Naughty Dog. On a déjà pu avoir droit à une première bande-annonce pour le film, et c’est maintenant un premier poster qui est partagé par Sony.

Le regard tourné vers l’aventure

On repassera sur l’incrustation discutable de nos deux héros, mais cette affiche (que vous pouvez voir ci-dessous) permet donc au moins de mettre en avant (les jeunes) Nate et Sully, interprétés par Tom Holland et Mark Wahlberg. Toujours pas de moustache en vue pour ce dernier, mais on y croit.

Le film Uncharted sortira dans les salles obscures le 16 février 2022.