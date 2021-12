Le film Uncharted lâche un nouveau trailer rempli d’action

Entre Spider-Man: No Way Home et Uncharted, l’actualité autour de Tom Holland est brûlante ces derniers jours. Après avoir révélé un premier poster pour le film, Sony Pictures continue la promotion autour du film centré sur Nathan Drake avec la publication d’un tout nouveau trailer, rempli d’images inédites.

Un best-of de tous les jeux ?

La chasse au plus grand des trésors est lancée… encore faut-il qu’ils se supportent.

Découvrez la bande-annonce de #Uncharted, le 16 février au cinéma. pic.twitter.com/tm8FLX5gLy — Sony Pictures France (@SonyPicturesFr) December 23, 2021

Si le trailer débute plus ou moins de la même façon que la première bande-annonce que l’on a pu voir par le passé, on découvre ici pas mal de nouvelles images.

Cette vidéo semble nous confirmer que le film piochera ici et là dans différents épisodes de la saga, aussi bien dans Uncharted 2 avec la présence de Chloé que dans Uncharted 4, avec la mention du frère de Nate. Et on enfin droit à un élément iconique présent en toute fin de vidéo, que l’on évitera de vous spoiler.

Le film sortira dans les salles obscures le 16 février 2022. N’oublions pas qu’avant cela, Uncharted: Legacy of Thieves Collection sortira sur PS5 le 28 janvier.