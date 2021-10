Un jeu inspiré par Squid Game serait apparemment en développement

La série Squid Game, diffusée sur Netflix, est en train de de devenir un vrai phénomène culturel qui se propage dans bien des business, que ce soit dans la vente de baskets ou dans les costumes à l’effigie de certains personnages du show. Et forcément, le domaine du jeu vidéo n’y échappe pas, puisque selon Tom Henderson, insider réputé qui a fait ses preuves avec ses informations sur Battlefield, Call of Duty ou encore GTA, a déclaré que la série avait inspiré un jeu.

Apparently a "SQUID GAME" type of game is in development already.

I'm not sure on the developer just yet though.

The future of BR is coming 😂

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) October 10, 2021