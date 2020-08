Un jeu G.I. Joe: Operation Blackout annoncé sur consoles et PC

On ne s’attendait pas forcément à une annonce de ce type en cette soirée, mais GameMill Entertainment vient d’officialiser G.I. Joe: Operation Blackout, un nouveau jeu de tir à venir sur consoles et PC. Quelques informations et images viennent d’être dévoilées, et l’on a déjà une date de sortie.

Rejoignez Joe et Cobra

GameMill Entertainment, on les connait pour les jeux Nickelodeon Kart Racers, Cartoon Network Battle Crashers ou encore le très dispensable Zombieland Double Tap Road Trip. L’équipe s’attaque à une nouvelle adaptation, celle de G.I Joe, un travers un jeu de tir où l’on pourra incarner 12 personnages différents à travers les équipes de Joe & Cobra. Duke, Destro, Snake Eyes ou encore le Commandant Cobra en font partie.

On nous parle aussi d’une campagne solo qui comporte 18 missions et qui pourra être jouée aussi bien en solo qu’en coopération locale. Celle-ci suivra l’histoire originale des comics. Il y aura également une « variété » de modes multijoueurs en ligne, parmi lesquelles sont évoqués le traditionnel mode Capture du Drapeau, Assaut ou encore Roi de la Colline. A noter que les armes et l’apparence des personnages seront personnalisables.

Vous pouvez déjà noter la date dans votre agenda : G.I. Joe: Operation Blackout sortira le 13 octobre 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.