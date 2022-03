Ukraine : CD Projekt stoppe les ventes de ses jeux et celles de GOG sur le territoire russe et biélorusse

La guerre en Ukraine bouleverse également le monde du jeu vidéo, même si tout cela peut paraitre secondaire à la vue des événements qui choquent actuellement la planète entière. Beaucoup d’entreprises ont déjà réagi en apportant leur soutien au peuple ukrainien, notamment les studios venant de pays limitrophes à l’Ukraine. C’est donc au tour de CD Projekt, le studio polonais derrière Cyberpunk 2077 ou The Witcher 3, de prendre la parole afin d’annoncer une mesure qui concerne avant tout les joueuses et joueurs russes et biélorusse.

Les ventes mises en pause

Dans un message adressé sur les réseaux sociaux, CD Projekt annonce mettre en pause toutes les ventes de ses jeux en Russie et en Biélorussie, tout comme les ventes de tous les jeux sur sa plateforme GOG.

Comme le groupe l’explique, cette initiative n’a pas pour but de punir les citoyens russes et biélorusses, mais simplement d’agir à petite échelle afin de sensibiliser tout le monde sur l’importance de la situation.

« A la lumière de l’invasion de l’armée russe dans notre pays voisin qu’est l’Ukraine, jusqu’à nouvel ordre, le groupe CD Projekt a pris la décision de suspendre les ventes digitales et d’arrêter de fournir du stock physique concernant les produits du groupe, tout comme tous les jeux distribués sur la plateforme GOG sur les territoires de la Russie et de la Biélorussie […] Nous savons que les joueurs en Russie et en Biélorussie, des individus qui n’ont rien à voir avec l’invasion en Ukraine, seront impactés par cette décision, mais avec cette action, nous souhaitons galvaniser davantage la communauté mondiale pour qu’elle parle de ce qui se passe au cœur de l’Europe. »

Rappelons que l’Ukraine a aussi demandé le support de Sony et de Microsoft concernant le retrait de leurs produits du marché russe, mais les deux entités n’ont pas encore répondu à l’appel pour l’instant.