Alors que les enquêtes de Libération et de Numerama ont permis de mettre en lumière la culture toxique au sein d’Ubisoft, Tommy François, véritable pilier de l’entreprise, n’a finalement pas tenu le choc face aux nombreuses accusations de harcèlement. Le numéro 3 d’Ubisoft vient de quitter ses fonctions au sein de l’entreprise.

Une annonce inévitable

Véritable tollé depuis plusieurs semaines, l’affaire Ubisoft aura eu de nombreuses conséquences. Considéré comme le bras droit de Serge Hascoët qui, lui aussi, a démissionné tout récemment de ses fonctions, Tommy François vient également de franchir le pas. Et c’est Numerama qui s’en fait de nouveau écho, en précisant notamment que cette annonce a été faite par mail, à l’attention de quelques employés d’Ubisoft, via le PDG Yves Guillemot :

Je voulais vous informer que Tommy a quitté Ubisoft avec effet immédiat

Vice-président du service éditorial d’Ubisoft Paris, Tommy François était sur la sellette depuis les premières révélations sur cette culture du harcèlement, qui semblait être légion au sein du studio. Après Serge Hascoët, c’est donc Tommy François qui quitte ses fonctions.

Conclusion inévitable après ses nombreux jours de témoignages accablants, ses départs vont-ils suffire à assainir l’atmosphère de travail au sein d’Ubisoft ? L’entreprise tente malgré tout de faire bonne figure afin de redorer son image, qui a pris un sacré coup ces jours-ci. En plus des différentes démissions des piliers de l’entreprise, accusés de harcèlement, on peut noter la création d’un «Support and Recovery Center» destiné aux victimes de harcèlement et une complète refonte du système au niveau des RH.

Une chose est sûre : il faudra du temps à Ubisoft pour se remettre de cette affaire. Espérons que ces départs en chaîne n’aient pas comme seul et unique but de redorer l’image de l’entreprise, mais de complètement restructurer l’entreprise et d’en finir avec le harcèlement.