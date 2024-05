Two Falls (Nishu Takuatshina) dévoile de nouvelles images et annonce sa sortie pour l’automne 2024

Deux destins, deux peuples, deux points de vue

Dans Two Falls, on nous propose donc de suivre le chemin de Jeanne, fille du roi de France, mais aussi celui de Maïkan, chasseur-cueilleur au sein d’une communauté innue, le tout dans un Canada du XVIIe siècle. La particularité de cette aventure est que nous la vivons sous deux points de vue distincts : ceux de nos deux héros.

Cette dualité s’exprime par une direction artistique et un habillage sonore différents selon le personnage que l’on incarne. Une fonctionnalité que l’on peut voir aisément au cours du trailer diffusé durant l’AGFD, et un travail réalisé sous le fameux Unreal Engine 5.

Ce périple narratif mise sur une exploration plus ou moins linéaire à laquelle s’ajoute une mécanique de choix, modifiant le tempérament de Jeanne et de Maïkan. Un choc des cultures est par ailleurs mis en scène, entre Maïkan et la rencontre avec les hommes blancs, et entre Jeanne et sa confrontation face aux limites de sa foi.

Enfin, nous pouvons également voir que Jeanne sera accompagnée par son cher toutou nommé Capitaine, avec lequel il devrait être possible d’effectuer des interactions. Un compagnon essentiel dans une nature qui pourra parfois se révéler hostile…

Two Falls (Nishu Takuatshina) est donc désormais attendu pour automne 2024 et sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Par ailleurs, n’hésitez pas à mettre le jeu dans votre wishlist en vous rendant sur sa page Steam.