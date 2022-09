Turnip Boy Robs a Bank : le navet fait son grand retour pour le casse du siècle

Après avoir fait de l’évasion fiscale dans Turnip Boy Commits Tax Evasion, Snoozy Kazoo vient tout juste d’annoncer une suite à cet opus avec Turnip Boy Robs a Bank. Comme son nom l’indique, le petit navet va délaisser la fraude fiscale pour ajouter une nouvelle corde à son arc : le braquage de banque.

Le navet du siècle ?

Pour rappel, le premier opus vous permettait d’incarner Turnip Boy, un petit navet tout mignon ayant une véritable phobie administrative. Bien décidé à ne pas payer ses taxes, le Maire Oignon mettre votre tête à prix et vous serez parti pour une aventure complètement loufoque, où vous alternerez entre des combats (qui manquaient de dynamisme) et quêtes en tout genre. Et, visiblement, l’appât du gain aura eu raison du petit navet puisque la quête de l’argent continuera l’année prochaine.

Annoncé durant l’[email protected] Fall Showcase 2022, Turnip Boy Robs a Bank vous permettra de faire équipe avec un gang de cornichons afin de faire le casse du siècle façon Casa de Papel. Pour cela, vous allez devoir plonger dans les entrailles du darknet pour commander du matériel peu recommandable (de l’explosif en passant par des outils perfectionnés). Entre prise d’otages et vols d’objets précieux, méfiez-vous du navet qui dort.

Le jeu d’aventure et d’action à l’humour omniprésent et assez potache débarquera en 2023 sur PC, Xbox One et Xbox Series X.

Et, bonne nouvelle, il sera également disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass.