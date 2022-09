Turnip Boy Robs a Bank

Après avoir effectué de l'évasion fiscale dans le précédent opus, le petit navet fera le casse du siècle dans Turnip Boy Robs a Bank. Faites équipe avec le gang des cornichons, prenez les armes et faites péter la caisse dans ce jeu d'action et d'aventure, proposant des composantes de roguelite, développé par Snoozy Kazoo et édité par Graffiti Games. Allez sur le darknet et procurez-vous des explosifs et des outils en tout genre pour maximiser vos chances de devenir un navet riche.