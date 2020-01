Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu BioShock. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme. A noter que cela concerne aussi la BioShock The Collection sortie sur les nouvelles consoles.

Jeu de base – BioShock

Trophée de Platine

Vous avez débloqué tous les Trophées.

Vous avez débloqué tous les Trophées. Niveau de Bienvenue terminé

Le joueur a terminé le niveau Bienvenue à Rapture

Le joueur a terminé le niveau Bienvenue à Rapture Docteur Steinman vaincu

Le joueur a vaincu le docteur Steinman

Le joueur a vaincu le docteur Steinman Peach Wilkins vaincu

Le joueur a vaincu Peach Wilkins

Le joueur a vaincu Peach Wilkins Atlas vaincu

Le joueur a vaincu Atlas

Le joueur a vaincu Atlas Forêt sauvée

Le joueur a sauvé les forêts d’Arcadie

Le joueur a sauvé les forêts d’Arcadie Chef d’oeuvre de Cohen achevé

Le joueur a achevé le grand chef d’oeuvre de Sander Cohen

Le joueur a achevé le grand chef d’oeuvre de Sander Cohen Andrew Ryan vaincu

Le joueur a vaincu Andrew Ryan

Le joueur a vaincu Andrew Ryan Spécialiste en armement

Acquérir toutes les améliorations pour toutes les armes

Acquérir toutes les améliorations pour toutes les armes Chercheur confirmé

Effectuez toutes les recherches possibles

Effectuez toutes les recherches possibles Historien

Trouver tous les comptes rendus audio

Trouver tous les comptes rendus audio Pirate accompli

Le joueur a réussi à pirater 50 systèmes

Le joueur a réussi à pirater 50 systèmes Arme améliorée

Le joueur a acquis au moins une amélioration d’arme

Le joueur a acquis au moins une amélioration d’arme Videur étudié

Terminer l’étude du Videur

Terminer l’étude du Videur Sauveur de Petites Soeurs

Le joueur a terminé le jeu sans tuer une seule Petite Soeur

Le joueur a terminé le jeu sans tuer une seule Petite Soeur Photographe prolifique

Prendre au moins 1 photo dans chaque catégorie de recherche

Prendre au moins 1 photo dans chaque catégorie de recherche Pirate en herbe

Le joueur a réussi au moins un piratage

Le joueur a réussi au moins un piratage Chrosôme Grosse Brute étudié

Le joueur a terminé l’étude du Chrosôme Grosse Brute

Le joueur a terminé l’étude du Chrosôme Grosse Brute Chrosôme Plafonnier étudié

Le joueur a terminé l’étude du Chrosôme Plafonnier

Le joueur a terminé l’étude du Chrosôme Plafonnier Chrosôme Houdini étudié

Terminer l’étude du Chrosôme Houdini

Terminer l’étude du Chrosôme Houdini Chrosôme Armé étudié

Le joueur a terminé l’étude du Chrosôme Armé

Le joueur a terminé l’étude du Chrosôme Armé Chrosôme Explosif étudié

Terminer l’étude du Chrosôme Explosif

Terminer l’étude du Chrosôme Explosif Rosie étudié

Terminer l’étude du Rosie

Terminer l’étude du Rosie Petite Soeur étudiée

Terminer l’étude de la Petite Soeur

Terminer l’étude de la Petite Soeur Photographe accompli

Le joueur a pris une photo de recherche de la meilleure qualité possible

Le joueur a pris une photo de recherche de la meilleure qualité possible Robot de sécurité piraté

Le joueur a réussi à pirater un robot de sécurité

Le joueur a réussi à pirater un robot de sécurité Tourelle piratée

Le joueur a réussi à pirater une tourelle

Le joueur a réussi à pirater une tourelle Caméra de sécurité piratée

Le joueur a réussi à pirater une caméra de sécurité

Le joueur a réussi à pirater une caméra de sécurité Distributeur piraté

Le joueur a réussi à pirater un distributeur

Le joueur a réussi à pirater un distributeur Coffre piraté

Le joueur a réussi à pirater un coffre

Le joueur a réussi à pirater un coffre Inventeur accompli

Inventer au moins 100 objets

Inventer au moins 100 objets Inventeur de munitions

Le joueur a inventé toutes les sortes de munitions possibles

Le joueur a inventé toutes les sortes de munitions possibles Collectionneur de Fortifiants

Recueillir ou inventer 58 Fortifiants dans les catégories Physique, Manufacture et Combat

Recueillir ou inventer 58 Fortifiants dans les catégories Physique, Manufacture et Combat Super Expert

Le joueur a terminé le jeu en difficulté Difficile

Le joueur a terminé le jeu en difficulté Difficile Inventeur en herbe

Le joueur a inventé au moins un objet

Le joueur a inventé au moins un objet Briser l’emprise de Fontaine

Le joueur s’est libéré de l’emprise mentale de Fontaine

Le joueur s’est libéré de l’emprise mentale de Fontaine Emplacement acheté

Le joueur a acheté un emplacement pour plasmide ou fortifiant

Le joueur a acheté un emplacement pour plasmide ou fortifiant Chrosôme étudié

Le joueur a pris au moins une photo de recherche d’un Chrosôme

Le joueur a pris au moins une photo de recherche d’un Chrosôme A trouvé chaque Petite Soeur

Le joueur a sauvé ou récupéré toutes les Petites Soeurs dans le jeu

Le joueur a sauvé ou récupéré toutes les Petites Soeurs dans le jeu Catégorie complète

Le joueur a acheté tous les emplacements d’une catégorie de plasmides ou de fortifiants

Le joueur a acheté tous les emplacements d’une catégorie de plasmides ou de fortifiants Toutes catégories complètes

Tous les emplacements des 4 catégories de plasmides ou de fortifiants ont été achetés

Tous les emplacements des 4 catégories de plasmides ou de fortifiants ont été achetés Une arme améliorée

Le joueur a entièrement amélioré 1 arme

Le joueur a entièrement amélioré 1 arme Deux armes améliorées

Le joueur a entièrement amélioré 2 armes

Le joueur a entièrement amélioré 2 armes Trois armes améliorées

Le joueur a entièrement amélioré 3 armes

Le joueur a entièrement amélioré 3 armes Quatre armes améliorées

Améliorer entièrement 4 armes

Améliorer entièrement 4 armes Cinq armes améliorées

Améliorer entièrement 5 armes

Améliorer entièrement 5 armes Transformation en Protecteur

Le joueur s’est transformé en Protecteur

Le joueur s’est transformé en Protecteur Heureux gagnant

Toucher le jackpot sur une machine à sous

Toucher le jackpot sur une machine à sous L’arroseur arrosé

Le joueur a pris une photo du cadavre de Sander Cohen

Le joueur a pris une photo du cadavre de Sander Cohen Trouver les quartiers de Cohen

Le joueur a trouvé les appartements de Sander Cohen

Le joueur a trouvé les appartements de Sander Cohen Un grille-pain dans la baignoire

Le joueur a électrocuté un ennemi dans l’eau

Le joueur a électrocuté un ennemi dans l’eau L’Homme Choisit

Terminer le jeu en difficulté Survivant

Terminer le jeu en difficulté Survivant J’ai Choisi l’Impossible

Terminer le jeu en difficulté Survivant sans utiliser de Vita-Chambre

Terminer le jeu en difficulté Survivant sans utiliser de Vita-Chambre Dur-à-cuire

Terminer le jeu en mode difficile sans utiliser de Vita-Chambre

DLC Challenge Room

“Individualisme” – Sauveteur

A sauvé la Petite Soeur dans “Individualisme”

A sauvé la Petite Soeur dans “Individualisme” “Individualisme” – Expert

A sauvé la Petite Soeur dans “Individualisme” en moins de 3:00

A sauvé la Petite Soeur dans “Individualisme” en moins de 3:00 “Individualisme” – Collectionneur

A trouvé toutes les Roses dans “Individualisme”

A trouvé toutes les Roses dans “Individualisme” “Individualisme” – Pacifiste

A sauvé la Petite Soeur dans “Individualisme” sans détruire de Tourelles à Mitrailleuse

A sauvé la Petite Soeur dans “Individualisme” sans détruire de Tourelles à Mitrailleuse “Des événements épouvantables” – Sauveteur

A sauvé la Petite Soeur dans “Des événements épouvantables”

A sauvé la Petite Soeur dans “Des événements épouvantables” “Des événements épouvantables” – Expert

Le joueur a sauvé la Petite Soeur dans “Des événements épouvantables” en moins de 4:00

Le joueur a sauvé la Petite Soeur dans “Des événements épouvantables” en moins de 4:00 “Des événements épouvantables” – Collectionneur

A trouvé toutes les Roses dans “Des événements épouvantables”

A trouvé toutes les Roses dans “Des événements épouvantables” “Des événements épouvantables” – Maître Electricien

A chargé la Grande Roue 9 fois dans “Des événements épouvantables”

A chargé la Grande Roue 9 fois dans “Des événements épouvantables” “Mondes de douleur” – Sauveteur

A sauvé la Petite Soeur dans “Mondes de douleur”

A sauvé la Petite Soeur dans “Mondes de douleur” “Mondes de douleur” – Expert

A sauvé la Petite Soeur dans “Mondes de douleur” en moins de 15:00 à un niveau de difficulté Moyen ou élevé

A sauvé la Petite Soeur dans “Mondes de douleur” en moins de 15:00 à un niveau de difficulté Moyen ou élevé “Mondes de douleur” – Collectionneur

A trouvé toutes les Roses dans “Mondes de douleur”

A trouvé toutes les Roses dans “Mondes de douleur” “Mondes de douleur” – Costaud

A sauvé la Petite Soeur dans “Mondes de douleur” en n’utilisant que les plasmides, des fortifiants, la clé anglaise et la caméra de recherche en Moyen ou à un niveau de difficulté plus élevé

Si vous cherchez des astuces et des guides/soluces, rendez-vous sur nos sections dédiées.