Trifox : Le jeu d’aventure inspiré par Ratchet & Clank et Crash Bandicoot a une date

Cela fait un long moment que Trifox est en développement. Notre équipe l’avait d’ailleurs découvert en 2017 lors d’une précédente Gamescom, il y a plus de cinq ans. Le jeu était déjà jouable à l’époque mais a bien évolué depuis, aussi bien dans sa patte graphique que ses ambitions. Pourtant prévu pour 2019, le titre indépendant a désormais une date de sortie toute proche.

Le renard est prêt pour l’aventure

Si le titre a bien évolué depuis, le matériau de base lui, n’a pas foncièrement changé : Trifox est un jeu d’action et d’aventure où l’on incarne un renard qui part en quête de restaurer sa maison qui a été envahie et pillée. Pour cela, il va devoir parcourir de nombreux niveaux, faire face à des ennemis en pagaille et résoudre quelques énigmes et phases de plateforme.

Comme le disent les développeurs eux-mêmes, le titre s’inspire des premiers Crash Bandicoot, Jak & Dexter et Ratchet & Clank pour rendre hommage à l’âge d’or des platformers 3D. Les premières images confirment cette inspiration, tout en ajoutant une particularité : notre héros pourra user de différents talents pour varier les situations, en incarnant par exemple le rôle du guerrier, de l’ingénieur ou encore celui du mage.

Trifox est attendu au prix de 19.99€ sur Switch pour le 13 octobre puis sur PC via Steam et Xbox One / Series le 14 octobre. Pour les personnes sur PlayStation 4 & 5, il faudra patienter un peu, puisqu’il arrivera un peu plus tard à une date inconnue.