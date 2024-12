Toute l’équipe d’ActuGaming vous souhaite un joyeux Noël 2024 !

Et à défaut, une excellente soirée !

Il sera bientôt temps de tirer le bilan complet de cette année 2024 avec vous (et il y aura beaucoup de choses à dire), mais avant cela, place aux festivités. Cette année, au pied de chaque sapin, nul doute que l’on y trouvera de nombreux jeux.

Avec des rouleaux-compresseurs comme Helldivers 2, Space Marine 2, Dragon Ball Sparking Zero ou encore les indémodables EA Sports FC 25 et Call of Duty Black Ops 6, sans compter les sympathiques Astro Bot ou Zelda: Echoes of the Wisdom pour les plus jeunes, tout le monde devrait y trouver son compte et beaucoup d’entre vous se retrouveront sans doute avec un jeu à déballer. Ou peut-être un abonnement type Game Pass pour profiter d’une large sélection de jeux. N’hésitez pas à nous dire ce que vous avez reçu de votre côté !

Et si l’on vous souhaite de passer le meilleur réveillon possible, avec la table et les estomacs les plus remplis, accompagnés d’un peu de Mariah Carey dans les oreilles sans trop de disputes autour de l’actualité du moment (bon courage), nous adressons également nos meilleures pensées aux personnes qui se retrouvent seules pendant les fêtes, ainsi qu’à celles et ceux qui ne fêtent pas Noël. Nous espérons que vous passerez malgré tout une excellente soirée, notamment en passant un peu de temps sur votre jeu favori du moment.

Chez ActuGaming, l’actualité va continuer jusqu’à la fin de l’année, même si l’industrie devrait prendre un temps de repos durant les deux prochaines semaines, avant de repartir de plus belle en janvier. Nos bilans sont en chemin, tout comme nos AG Awards qui se préparent en coulisses, et dont les votes ouvriront très prochainement. Gardez un œil bien ouvert !

Sur ce, plein d’amour sur vous. Toute l’équipe d’ActuGaming vous souhaite un joyeux Noël !