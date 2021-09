Top ventes jeux video en France Semaine 37 : Deathloop rentre dans la boucle

Nous sommes lundi et un nouveau classement des ventes hebdomadaires de jeux vidéo en France a été publié par le S.E.L.L. le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs. En effet, chaque semaine, l’organisme publie sur son site ce classement des ventes physiques de jeux vidéo. Pour l’heure, il est temps de découvrir le classement pour la semaine 37 de 2021, à savoir du 13 au 19 septembre.

Quelles sont les meilleures ventes de jeux vidéo pour la Semaine 37 ?

Top 5 des ventes jeux vidéo semaine 37 :

Pour la deuxième semaine consécutive, Nintendo ne tient plus l’intégralité du classement et se retrouve encerclé par des titres sortis sur les consoles de Sony. Deathloop sorti cette semaine-là occupe la tête du classement, preuve que le jeu, dont vous pouvez découvrir notre test, a su intriguer et pousser les joueurs et joueuses à l’achat. On signale également la présence importante de NBA 2K22 pour la seconde semaine.

Le top 3 par plateforme

Comme chaque semaine, le S.E.L.L. édite également le même classement mais pour chaque plateforme.

PS5

Deathloop NBA 2K22 Tales of Arise

PS4

NBA 2K22 Tales of Arise Life is Strange : True Colors

Xbox Series X

Tales of Arise NBA 2K22 Life is Strange : True Colors

Xbox One

NBA 2K22 NBA 2K22 – Edition 75ème anniversaire Red Dead Redemption 2

Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe WarioWare : Get it Together ! Animal Crossing : New Horizons

PC

Deathloop Microsoft Flight Simulator Tales of Arise – Edition Collector

Dès lundi prochain, découvrez le classement des ventes de jeux vidéo de la semaine 38 à savoir du 20 au 26 septembre 2021.