Top ventes jeux video en France Semaine 36 : NBA 2K22 et Tales of Arise encerclent Wario

Une nouvelle semaine s’est ouverte et avec elle, un nouveau classement des ventes hebdomadaires de jeux vidéo en France a été publié. En effet, le S.E.L.L. ou Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, publie sur son site ce classement représentant les ventes physiques de jeux vidéo. Cette semaine, découvrons le classement pour la semaine 36, à savoir du 6 au 12 septembre 2021.

Quelles sont les meilleures ventes de jeux vidéo pour la Semaine 36 ?

Top 5 des ventes jeux vidéo semaine 36 :

Un classement tout beau tout neuf avec une prédominance des sorties de la semaine concernée avec une très large représentation de la nouvelle itération de basket NBA 2K22 ainsi que de Tales of Arise qui parviennent à encercler un titre signé Nintendo, WarioWare : Get it Together ! Nul doute que ce classement sera très fortement modifié la semaine prochaine.

Le top 3 par plateforme

Comme à son habitude, le S.E.L.L. édite chaque semaine le même classement mais pour chaque plateforme.

PS5

NBA 2K22 Tales of Arise Ratchet & Clank : Rift Apart

PS4

NBA 2K22 Tales of Arise NBA 2K22 – Edition 75ème anniversaire

Xbox Series X

Tales of Arise NBA 2K22 Life is Strange : True Colors

Xbox One

NBA 2K22 NBA 2K22 – Edition 75ème anniversaire Bus Simulator 2021 – Édition Day One

Nintendo Switch

WarioWare : Get it Together ! Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing : New Horizons

PC

Tales of Arise – Édition Collector Microsoft Flight Simulator Life is Strange : True Colors

Dès la semaine prochaine, le classement des ventes de jeux vidéo nous présentera celui de la semaine 37 à savoir du 13 au 19 septembre 2021.