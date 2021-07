Top ventes jeux video en France Semaine 28 : Zelda et F1 2021 sur le podium

Vous le savez, chaque début de semaine, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, le S.E.L.L., récupère les données de ventes de jeux video sur le territoire national et publie sur son site le classement hebdomadaire des ventes physiques de jeux vidéos en France. Il est temps de découvrir le classement reflétant les achats des français pour la semaine 28, à savoir du 12 au 18 juillet 2021.

Quelles sont les meilleures ventes de jeux vidéo pour la Semaine 28 ?

Top 5 des ventes jeux vidéo semaine 28 :

Alors que la semaine passée, le nouveau Monster Hunter se hissait au sommet du classement, le voilà chassé illico par l’arrivée du « nouveau » Zelda sur Nintendo Switch et surtout par la large présence de F1 2021 qui parvient à récupérer 2 des 5 places du Top des ventes dès sa première semaine d’exploitation, tout cela sur les deux consoles de Sony. Quand à l’infatigable Mario, on se demande encore qui ne possède toujours pas le célèbre jeu de course sur sa console vue son omniprésence semaine après semaine.

Le top 3 par plateforme

Comme toutes les semaines, le S.E.L.L. publie un classement des ventes plateforme par plateforme. On notera la présence quasi systématique de F1 2021 en pôle position sur presque toutes les machines.

PS5

F1 2021 Ratchet & Clank: Rift Apart Spider-Man : Miles Morales

PS4

F1 2021 FIFA 21 GTA V : Edition Premium

Xbox Series X

F1 2021 Assassin’s Creed Valhalla Resident Evil Village

Xbox One

Fifa 21 Fifa 20 GTA V : Edition Premium

Nintendo Switch

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD Mario Kart 8 Deluxe Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruins

PC

F1 2021 Les Sims 4 : Édition Standard Farming Simulator 19

La semaine prochaine, nous découvrirons le classement pour la semaine 29 de 2021 à savoir du 19 au 25 juillet.