Top 2022 des ventes de jeux vidéo en France Semaine 5 : Dying Light 2 en force face à Pokémon

On savait que février serait un mois de folie niveau sorties jeux vidéo. Avec un Légendes Pokémon : Arceus sorti en toute fin du mois de janvier et pas moins de 3 open worlds à venir ce mois-ci à savoir Dying Light 2, Horizon : Forbidden West et Elden Ring, les joueurs et joueuses vont être gâtés.

Comme toutes les semaines depuis des années, le S.E.L.L. ou Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, nous propose de découvrir sur son site internet le classement des ventes physiques de jeux vidéo en France. Cette semaine, il est temps de découvrir le classement pour la semaine 5, à savoir du 31 janvier au 6 février 2022. Attention aux zombies !

Quelles sont les meilleures ventes de jeux vidéo pour la Semaine 5 ?

Top 5 des ventes jeux vidéo semaine 05 :

La sortie de Dying Light 2 a apparemment beaucoup résonné chez les joueurs et joueuses français puisque le jeu se classe (exclusivement sur PlayStation d’ailleurs) en 2ème et 3ème positions, juste derrière Légendes Pokémon Arceus qui poursuit son bonhomme de chemin après une sortie réussie la semaine passée.

Le top 3 par plateforme

Chaque semaine, le S.E.L.L. publie également d’autres classements, plateformes par plateformes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Dying Light 2 a complètement dominé les ventes cette semaine. Bravo aux équipes de Techland !

PS5

Dying Light 2 : Stay Human Dying Light 2 : Stay Human – Edition Deluxe Ratchet & Clank : Rift Apart

PS4

Dying Light 2 : Stay Human FIFA 22 Dying Light 2 : Stay Human – Edition Deluxe

Xbox Series X

Dying Light 2 : Stay Human Dying Light 2 : Stay Human – Edition Deluxe Forza Horizon 5

Xbox One

FIFA 22 GTA V : Edition Premium Call of Duty Vanguard

Nintendo Switch

Légendes Pokémon : Arceus Mario Kart 8 Deluxe Mario Party Superstars

PC

Dying Light 2 : Stay Human – Edition Deluxe Dying Light 2 : Stay Human Farming Simulator 22

La semaine prochaine, nous pourrons découvrir le classement de la semaine 06 soit du 7 au 13 février 2022.