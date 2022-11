Toilet-Bound Hanako-kun – Notre avis sur les tomes 7 et 0

Il y a quelques temps maintenant, nous étions revenus sur le tome 6 de Toilet-Bound Hanako-kun. Cette fois-ci nous venons parler de la suite, le volume 7, mais aussi un tome 0 un peu particulier. En effet, ce dernier regroupe deux histoires, deux one-shot, dont l’un des deux n’est autre que le concept initial de Toilet-Bound.

Une genèse pas inintéressante, tandis que la seconde histoire est la première d’Aildalro dans le genre fantastique. On y trouve une ambiance et des thèmes similaires, bien que le ton diffère. On notera aussi que le tome 0 est un peu plus consistant que ces prédécesseurs en terme de pages. Et c’est toujours édité chez Pika Edition.

Big Fish

On reprend là où s’arrêtait le dernier chapitre. Il ne reste qu’une dernière main à vaincre pour que tout reviennent à la normale. Mais c’est sans compter sur Nene qui se fait capturer par la main et emmener à l’intérieur du miroir. L’occasion pour elle de rencontrer Mitsuba avec qui elle va s’allier afin de retourner dans le monde des vivants. Fidèle à ce qui nous est proposé depuis le début, ces nouveaux chapitres de Toilet-Bound Hanako-kun offrent un rythme toujours aussi dynamique, jonglant entre humour et moments plus sombres.

L’antagoniste ici présent est plutôt marquant. Il va clairement prendre le dessus sur Nene qui est finalement moins active dans ce volume 7. Quant à Mitsuba, comme c’était le cas dans des situations antérieures, sa présence impacte le récit par un ton plus sombre et sérieux. C’est un individu relativement triste et qui pèse sur l’histoire et nos personnages principaux. Cela coïncide aussi avec l’avancée dans l’intrigue, plus tendue qu’auparavant.

Nous le disions rapidement en introduction, le tome 0 de Toilet-Bound Hanako-kun est un volume particulier, un bonus. D’où sa segmentation. Une première partie reprend l’univers que l’on connait, bien qu’il y ait quelques différences notables, alors que le second one-shot n’a de commun que des idées, des thématiques et un style graphique.

Quelques minutes après minuit

Pour le segment consacré au concept de Toilet-Bound, on voit que le caractère de Nene n’est pas exactement le même que dans sa version finale. Il en va de même pour le découpage ici moins excentrique que dans le manga, avec le sentiment que les pages respirent mieux. Ca donne aussi quelque chose de moins dense, avec logiquement moins de sous-intrigues. Ca fonctionne bien, même si le découpage qui peut paraître foutraque dans l’œuvre finale ajoute au charme de l’univers.

Ceci dit, cette genèse apporte aussi un peu de fraîcheur à l’univers et jouit d’un rythme de lecture forcément plus rapide. Nous avons pris du plaisir à découvrir ces prémisses de concept, de surcroît avec les informations qui pourraient aider à mieux saisir certains mystères que cache le manga d’Aidalro. En effet, il ne serait pas déconnant que ce tome distille quelques pistes de réflexions.

Enfin, la deuxième histoire qui termine le tome 0 s’intitule My Dear Living Dead. Il s’agit en fait de la première création fantastique des artistes, mais dans un récit plus sombre et dramatique. L’humour n’y a pas sa place. C’est un peu déconcertant en sortant de la lecture de Toilet-Bound Hanako-kun, cependant on retrouve la même appétence pour les ambiances gothiques et le côté enquête du paranormal, si l’on peut dire. Simple, rapide et efficace.

Faut-il craquer pour les tomes 7 et 0 de Toilet-Bound Hanako-kun ?

Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Le tome 7 termine la situation amorcée lors du volume précédent et nous amène plus encore dans les tons sombres, avec une tension qui plane réellement sur les personnages. Nous avons encore beaucoup de mystères à découvrir et il serait dommage de ne pas poursuivre. En outre, le tome 0 apporte quelques données qui pourraient être utiles à la compréhension de l’univers de Toilet-Bound, tout autant que de nous montrer où pourrait nous emmener le récit.

Il est également plaisant de voir l’évolution de certaines idées de bases. Une belle initiative donc, de ressortir ce volume. Concernant My Dear Living Dead, on a été agréablement surpris par la proposition. Plus mature, avec quelques inspirations de mise en scène intéressantes, cette histoire de morts-vivants à le mérite d’être prenante. Encore un bon aperçu du talent des artistes.