Toilet-Bound Hanako-kun : Avis sur le tome 6 du manga de Pika

Suivant directement les péripéties du volume précédent, ce tome 6 de Toilet-Bound Hanako-kun nous invite à retrouver la gardienne de l’horloge bien décidée à faire vieillir la totalité des élèves de l’école. Pour éviter que tout cela ne tourne mal, Hanako prend l’initiative de faire une alliance avec le gardien du présent. Mais d’autres surprises attendent nos héros.

Pour rappel, le manga d’Aidalro est édité en France par Pika Edition, tandis qu’au Japon c’est Square Enix qui s’en occupe. En plus d’une adaptation animée déjà existante, une comédie musicale a également vu le jour l’année dernière.

Warm bodies

Ce nouveau tome de Toilet-Bound Hanako-kun, démarre sur un ton plutôt jovial et donne la part belle à l’humour. Nene est une fois de plus prise à partie par le mal qui règne dans l’école, ce qui fera rapidement basculer le récit dans un ton plus dramatique.

Une révélation importante va survenir et concerner Nene Yashiro. Une information qui ne sera pas sans conséquence pour la suite et qui va laisser planer, constamment, une nappe dramatique sur les chapitres du volume. Cela tranche assez nettement avec les premières pages mais la transition se fait bien, et judicieusement.

Pour autant, en terme de lore et de personnages nous n’apprendrons pas grand-chose de plus ici. Néanmoins, les chapitres se laissent apprécier et le rythme n’en souffre pas vraiment. Même si nous avons connu des tomes plus prenants. Mais le point de la révélation fait son effet et donne du poids à l’ensemble. Sans compter les personnages que l’on a appris à connaître et à apprécier, les relations entre les héros fonctionnent toujours.

Dark shadow

Le tome 5 de Toilet-Bound Hanako-kun laisse entrevoir du drama pour la suite. Du fait du rebondissement principal évidemment, mais aussi par l’irruption d’un nouveau personnage mystérieux et d’entités spectrales. L’ambiance un poil pesante que l’on peut ressentir au fil des chapitres se retranscrit aussi avec le personnage d’Hanako.

Ce dernier est montré comme plus solitaire qu’à l’accoutumée, il donne l’impression d’être pris dans des réflexions, sans doute en lien avec l’information apprise concernant Nene Yashiro. Par cette attitude, en tant que lecteur on ressent une certaine confusion face aux événements dépeints et à venir. Cela participe au ressenti particulier que dégage ce tome 6.

Enfin, comme depuis les débuts de l’intrigue, Toilet-Bound Hanako-kun réussit une fois de plus à jongler entre les genres, que ce soit dans les péripéties ou dans le dessin. Aussi subtile que cela puisse être, il y a bien des variations visibles entre les planches mettant en scène une ambiance légère et celles plus dramatiques. Sans être aussi flagrant que cela a pu être dans des volumes antérieurs, il y a bien un changement perceptible.

Faut-il craquer pour le tome 6 de Toilet-Bound Hanako-kun ?

Toilet-Bound Hanako-kun continue son mélange habile des genres et ne cesse de nous en dévoiler toujours un peu plus sur les mystères entourant l’école. Toujours avec parcimonie pour prolonger l’aventure, mais sans forcément donner l’impression de forcer la chose. Si au niveau des personnages ce n’est pas le tome le plus intéressant, la révélation entourant Nene Yashiro apporte une donnée cruciale pour la suite.

Le manga d’Aidalro réserve des surprises, nous ne cessons de le rappeler, et il semble encore avoir ce qu’il faut de rebondissements et de révélations pour nous inciter à continuer la lecture. Car, malgré des réponses données au fur et à mesure de l’intrigue, de nouvelles questions ne tardent pas à apparaître également. Toilet-Bound Hanako-kun tient son rythme et ne trahit pas ses promesses initiales, en plus de profiter d’une touche graphique qui participe grandement au charme de l’ensemble.