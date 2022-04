THQ Nordic annonce un nouveau showcase qui aura lieu le 12 août prochain

Afin de fêter ses dix ans, THQ Nordic avait organisé son premier showcase en septembre dernier, avec quelques annonces à la clé. Si le tout est passé très vite et n’a pas forcément convaincu, on a tout de même pu retenir des annonces comme Bob l’Eponge : The Cosmic Shake ou encore Outcast 2 – A New Beginning. Visiblement, l’opération a tout de même plus à l’éditeur, qui se prépare à remettre le couvert cette année.

THQ Nordic s’y prend en avance

Mais pour cela, il faudra attendre. Car oui, même si THQ Nordic officialise aujourd’hui la tenue d’un nouveau showcase, celui-ci aura lieu le 12 août prochain à 21 heures. C’est somme toute assez tôt comme annonce, mais on imagine que c’est pour mieux prévenir de leur absence au début de cet été.

On imagine alors facilement que le programme viendra s’insérer dans le Summer Game Fest, puisque le précédent showcase de THQ Nordic était aussi présenté pour Geoff Keighley.

On se demande maintenant ce que l’on peut attendre ce nouvel événement, en dehors de nouvelles des jeux cités précédemment. Si on est assurés de revoir Outcast 2 – A New Beginning et Jagged Alliance 3, d’autres personnes s’attendent aussi à ce que la licence Darksiders fasse son retour, même si un Darksiders 4 n’a jamais été vraiment assuré. Rendez-vous donc le 12 août pour voir ce que THQ Nordic nous prépare pour les mois et années à venir.