The Witcher : La saison 3 sera coupée en deux parties, voici les dates de diffusion et un premier trailer

Une saison coupée en deux

Geralt reprend du service dans cette troisième où la Traque Sauvage sera au coeur de l’intrigue, bien destinée à mettre la main sur Ciri et ses pouvoirs. Difficile d’en savoir bien plus pour le moment étant donné que ce teaser se révèle être assez court, bien que pas avare en images (le teaser VF est disponible plus bas).

La vidéo nous apprend également la date de diffusion de la série, mais il y a un hic. Oui, The Witcher débutera sa troisième cet été, mais en deux temps. Netflix reprend le format de diffusion de ses séries les plus populaires comme Stranger Things ou You en coupant la saison en deux.

Ce qui veut donc dire que la première partie de la saison 3 – qui comprend les épisodes 1 à 5 – sera disponible dès le 29 juin, tandis que la seconde partie – avec les épisodes 6 à 8 – arrivera le 27 juillet. Un petit mois d’attente qui devrait faire en sorte que la série ne soit pas oubliée après une semaine, comme c’est le cas de tant de productions Netflix.

Rendez-vous donc cet été pour découvrir les derniers instants de Cavill dans la peau de Geralt.