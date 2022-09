Accueil » Actualités » The Witcher a droit à son petit jeu runner sur mobile, le surprenant et décalé Roach Race

Durant le dernier Night City Wire, CD Projekt Red a révélé de nombreuses informations sur le futur de Cyberpunk 2077, à commencer par l’extension Phantom Liberty, ainsi qu’une mise à jour 1.6 pour le jeu. Cette dernière ajoute quelques éléments en lien avec l’anime Cyberpunk Edgerunners, prochainement diffusés sur Netflix, mais pas seulement. Le studio avait visiblement envie de faire une petite boutade à propos d’un clin d’oeil à la série The Witcher, présent dans Night City.

De la farce au vrai petit jeu

Dans Cyberpunk 2077, il est possible de trouver des bornes d’arcade représentant un jeu intitulé Roach Race, autrement dit une référence à Ablette (Roach en VO), le cheval de Geralt dans The Witcher.

Ce jeu est maintenant jouable dans Cyberpunk 2077, mais pas seulement. Histoire de pousser la blague jusqu’au bout, CD Projekt Red s’est aussi décidé à sortir le jeu sur Android et iOS. Vous pouvez dès à présent télécharger Roach Race gratuitement sur votre mobile, et incarner Ablette à travers un runner tout en pixels et complétement loufoque, très minimaliste. Un jeu à prendre évidemment au seconde degré, mais qui sait, peut-être qu’il saura vous occuper durant quelques minutes.

C’est toujours ça de pris avant The Witcher 4 non ? On patiente comme on peut…