The Wayward Realms, le RPG en monde ouvert d’anciens développeurs de The Elder Scrolls, s’offre un teaser

Pendant que Microsoft et Bethesda calment les ardeurs des fans en clamant que The Elder Scrolls VI n’arrivera pas avant des années, d’anciens développeurs des premiers The Elder Scrolls font leur bout de chemin. C’est notamment le cas de Ted Peterson et Julian LeFay, qui font désormais partie studio Once Lost Games et qui présentent un premier teaser pour leur nouveau RPG en monde ouvert, nommé The Wayward Realms.

Un nouveau RPG très ambitieux

Pour rappel, les deux développeurs ont fait leurs armes sur les épisodes Daggerfall et Arena et présentent The Wayward Realms comme un nouveau genre de RPG, qui serait plus immersif que jamais, avec encore plus de choix et de conséquences lors de l’aventure, et la possibilité de se créer sa propre classe personnalisée pour son personnage. On nous promet alors une épopée régie par un maître du jeu virtuel, avec un monde ouvert « plus grand que tous les autres jeux auxquels vous pouvez penser ».

L’intrigue prendra place sur un certain nombres d’îles de l’Archipelago, une archipel composée de plus de mille îles et où vivent de nombreux royaumes. Les joueuses et les joueurs seront amenés à jouer un rôle important dans le monde, aussi bien en renversant des royaumes qu’en combattant des monstres. Nains, Elefes ou encore Orcs feront partie intégrante de cet univers aux côtés des Humains.

On en découvre un premier aperçu avec ce teaser relayé par Eurogamer, tandis que la page Steam du jeu est en ligne pour en apprendre plus. Evidemment, aucune date de sortie n’a été communiquée, et on ne sait pas si le jeu arrivera sur consoles.