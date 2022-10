The Wayward Realms

The Wayward Realms est un RPG en monde ouvert développé et édité par OnceLost Games. Conçu sous la direction de Ted Peterson, Julian LeFay et Vijay Lakshman, principaux développeurs de l'équipe derrière The Elder Scrolls: Arena et The Elder Scrolls II: Daggerfall, ce titre invite les joueurs et les joueuses à partir en quête de gloire et de richesses tout en influençant à leur guise l'équilibre des forces tentant d'asseoir leur domination sur l'univers fantasy de l'Archipel.