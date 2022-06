Accueil » Actualités » The Quarry : Notre interview avec Will Byles, le réalisateur du nouveau jeu de Supermassive Games

Sorti le 10 juin dernier, The Quarry est la nouvelle production de Supermassive Games, les parents du bien aimé Until Dawn. Véritable jeu d’horreur interactif, flirtant de plus en plus avec le rendu cinématographique, The Quarry nous raconte l’histoire de 9 moniteurs de colos souhaitant profiter de la fin de l’été en organisant une grande fête. Or, entre chasse à l’homme et attaques de créatures mystérieuses, leur dernière nuit ne se passera pas comme prévu.

Alors que nous vous avons proposé notre test il y a quelques jours, nous avons eu l’opportunité de poser quelques questions au Directeur du nouveau jeu de Supermassive Games, Will Byles.

L’après Until Dawn

Bonjour et merci d’avoir accepté de répondre à nos questions. Pouvez-vous vous présenter pour nos lecteurs ?

Je m’appelle Will Byles et je suis le réalisateur du jeu The Quarry de Supermassive Games.

The Quarry est très souvent comparé au précédent jeu du studio, Until Dawn. Dans les deux cas, ils mettent en avant des adolescents ou jeunes adultes, faisant d’eux des proies faciles. Pourquoi ce choix plutôt que des adultes ou familles en vacances par exemple ?

Les adolescents sont des victimes classiques des productions d’horreur pour de nombreuses raisons ! D’une part, ils peuvent être profondément attachants et d’autre part, ils se trouvent dans une période de la vie où de nombreuses personnes sont pleines d’espoirs et de rêves, rendant leur disparition prématurée beaucoup plus déchirante.

Les adolescents peuvent également être assez égocentriques, offrant de bonnes occasions durant lesquelles ils prennent certaines décisions comme partir dans une forêt sombre et profonde avec leur amoureux ou amoureuse alors que la plupart des gens sains d’esprit le feraient de jour !

L’expérience The Quarry

Les joueurs vous ont demandé plus de flexibilité dans les choix, et vous avez ajouté le Retour avant la mort. Ne trouvez-vous pas que cela dénature l’expérience telle que vous l’avez imaginée ?

Je ne pense pas que le Retour avant la mort enlève quoi que ce soit à la flexibilité des choix dans The Quarry. Il s’agit plutôt d’une fonctionnalité destinée à aider les joueurs, mais non à remplacer leurs choix. De plus, elle n’est disponible qu’après une première partie ou via l’édition Deluxe.

Nous encourageons vraiment les joueurs à effectuer leur première partie de The Quarry sans aide cela va sans dire, mais nous comprenons également que tout le monde ne souhaite pas faire cela. C’est pourquoi nous nous sommes efforcés de rendre The Quarry aussi accessible que possible à tous les publics, que ce soit par le biais d’éléments tels que l’ajout d’un mode Film ou d’options étendues pour ajuster le gameplay à votre guise.

Quel est votre film d’horreur préféré ? Et lesquels sont devenus source d’inspiration ?

The Quarry s’inspire de plusieurs films d’horreur, dont Massacre au Camp d’été, Délivrance, La Cabane dans les bois, Vendredi 13, Evil Dead et Souviens-toi l’été dernier.

Diriez-vous que The Quarry représente l’apogée de votre vision du jeu d’horreur narratif ou avez-vous d’autres idées pour pousser l’expérience encore plus loin ?

Je pense que toute personne impliquée dans un processus créatif comme la création d’un jeu vidéo ou d’un film ne se repose jamais et pense toujours à de nouvelles idées ! Cela dit, je ne pourrais pas être plus fier de l’équipe de Supermassive Games. Lancer un jeu n’est jamais facile et The Quarry est un énorme témoignage de toutes les personnes impliquées dans le projet.

La vision des équipes de développement

The Quarry n’hésite pas à fleurter encore plus avec le surnaturel ou même le paranormal dans un univers qui se veut être ultra réaliste et très moderne. Avec l’évolution des joueurs et même de vos personnages aujourd’hui, comment êtes-vous parvenus à trouver l’équilibre entre la peur réelle que cela puisse arriver et le ridicule d’une situation trop exagérée ?

Je pense que cela dépend du type d’histoire que vous voulez raconter. Il est certainement possible de faire de l’horreur sans le surnaturel. Le simple fait d’être perdu dans les bois de nuit, à des kilomètres de la moindre civilisation et sans réseau téléphonique est déjà assez effrayant.

Mais la possibilité d’ajouter des éléments surnaturels nous permet de vraiment faire passer les choses à un niveau supérieur. Il était important pour nous que nos éléments surnaturels aient des conséquences réelles sur les moniteurs du camp, et par extension sur le joueur.

Avez-vous ajouté ou retranché des pans de l’histoire ou chemins choisis au dernier moment ou alors votre vision a été claire dès le début ?

Nous avons bien entendu apporté des ajustements à l’histoire dans le cadre du processus de montage, mais nous sommes très satisfaits de la façon dont tout s’est déroulé.

Avez-vous joué à des jeux qui vous ont impressionné ces dernières années ?

J’ai récemment joué à Battlefield V et je l’adore !

Chez ActuGaming, nous aimons terminer par la même question : Avez-vous une anecdote surprenante ou amusante sur la production de ce jeu ?

Nous filmions la motion capture pour The Quarry pendant le COVID, et parce que je ne pouvais pas être là en personne, cela m’est arrivé, à un moment donné, de diriger les équipes via un iPad accroché sur un bâton.

Nous tenions à remercier chaleureusement Will Byles ainsi que toutes les équipes de The Quarry d’avoir pris le temps de répondre à nos questions. Pour rappel, The Quarry est disponible sur PC via Steam, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et PlayStation 5 depuis le 10 juin dernier.