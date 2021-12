The Matrix va avoir droit à une expérience Unreal Engine 5 sur PS5

Vous n’êtes pas sans savoir que la saga Matrix va bientôt faire son retour au cinéma, avec la sortie de The Matrix Resurrections le 22 décembre dans les salles obscures. Avant de retourner sur grand écran, Neo pourrait bien faire un tour du côté de la PS5 si l’on en croit un nouveau leak, mais seulement le temps d’une expérience.

Une expérience interactive sur PS5 ?

C’est sur Reddit qu’un utilisateur nommé the_andshrew a dévoilé une fuite autour de « The Matrix Awakens », une mystérieuse expérience qui a été découverte dans les fichiers du PlayStation Network. S’il ne s’agit a priori pas d’un nouveau jeu, il est mentionné que cette expérience arriverait sur PlayStation 5, et est décrit comme tournant sur Unreal Engine 5. Une image accompagnait également le leak.

Ce n’est pas la première fois que la saga Matrix s’invite dans le monde du jeu vidéo, puisqu’elle est assez coutumière de la pratique du transmédia. Avec la sortie du nouveau film, on imagine que Warner Bros cherche des moyens innovants de promouvoir ce quatrième opus, et cela passerait donc par une collaboration avec Epic Games et son moteur, le tout sur PS5. Reste maintenant à voir quelle forme prendra cette expérience. On en saura peut-être plus durant les Game Awards, qui sait ?