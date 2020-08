The Lords of the Rings: Gollum sera aussi disponible sur la génération de consoles actuelle

Alors que l’on a souvent l’habitude depuis plusieurs mois de spécifier que tel ou tel jeu bénéficiera d’une version next-gen, c’est aujourd’hui l’inverse en ce qui concerne The Lord of the Rings : Gollum. En effet, après un teaser trailer diffusé il y a quelques jours où le titre était encore annoncé uniquement sur PC et future génération, le bébé de Daedelic Entertainment se prépare à sortir également sur les consoles current-gen.

Gouverner toutes les générations de console

De plus, le Future Games Show fournit la traditionnelle vidéo de présentation du jeu où un développeur, ou une développeuse, prend la parole. Et c’est Saide Haberstroch, project manager chez Daedalic, qui nous rappelle certaines choses que l’on savait déjà comme la double personnalité de notre anti-héros qui impactera la narration et même vos actions, les choix verts représentant ceux de Sméagol, et les rouges, ceux de Gollum.

Cela dit, ce qui est précisé cette fois, c’est que pour valider un choix, il faut presser un bouton à de multiples reprises tout en s’adaptant au fait que les différents choix se déplacent un peu partout sur l’écran. On imagine que c’est une façon de retranscrire manette en main la dualité et le dilemme constamment ancrés dans la tête du personnage.

De plus, et de manière générale, pencher davantage vers l’un des deux côtés de la personnalité de Gollum réduira les chances de valider un choix de celle de Sméagol par la suite, et inversement. À voir si le rendu est efficace même si la vidéo indique tout de même que le système est en « work in progress » et n’est donc pas imperméable à d’éventuels changements.

On sait aussi que l’infiltration sera de mise, compte tenu du gabarit peu imposant de Gollum, mais peut-être un peu moins que des puzzles, du parkour et de l’escalade rythmeront aussi votre progression, même si l’on se doute que l’agilité et la capacité à se faufiler constituent un de ses points forts.

The Lord of the Rings: Gollum sortira donc désormais en 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC et Nintendo Switch.