Accueil » Actualités » The Lord of the Rings : Gollum est repoussé de quelques mois

Alors qu’on l’attendait initialement pour le 1er septembre prochain, The Lord of the Rings : Gollum est finalement repoussé par Daedalic et Nacon qui ont besoin de plus de temps pour peaufiner les aventures inédites de la célèbre créature créé par J.R.R Tolkien.

Ça va, il n’y a pas mort d’or

An important message. pic.twitter.com/s2UvhPfILF — The Lord of the Rings: Gollum (@GollumGame) July 25, 2022

Le jeu est repoussé de quelques mois pour toutes les plateformes sans plus de précisions. Voici le message posté par Daedalic et Nacon concernant ce report :

Daedalic Entertainment et NACON tiennent à remercier tous les joueurs pour leur patience et leur soutien jusqu’à présent. Ces dernières années, l’équipe a travaillé avec acharnement leur offrir une aventure hors du commun au sein d’un monde incroyable, empreint de magie et de merveilles. Nous sommes soucieux de répondre aux attentes de notre communauté et de lui offrir l’histoire inédite de Gollum, qui honorera la vision de J. R. R. Tolkien.

Cela étant dit, et afin d’offrir la meilleure expérience qui soit, nous avons décidé de repousser la sortie de The Lord of the Rings : Gollum™ de quelques mois. Nous communiquerons la date exacte prochainement. Daedalic et NACON sont très reconnaissants envers leur communauté de passionnés, et sont impatients de partager cette aventure unique avec eux très bientôt.

En tout cas, on comprend qu’il ne faudra sans doute pas l’attendre pour cette année. Pour rappel, le titre mettra en scène le célèbre personnage que beaucoup ont connu via les films de Peter Jackson. Le jeu mélangera exploration, énigmes et infiltration. Il tirera également avantage de la double personnalité du personnage avec une mécanique spécifique. Notre héros traversera différents lieux bien connus comme le Mordor, les Mines de Moria ou encore le puit aux esclaves. Il croisera aussi des personnages illustres tels que Gandalf le Gris et Thranduil.

Il ne reste maintenant plus qu’à attendre une nouvelle date officielle. Sachez cependant que The Lord of the Rings : Gollum sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X. La version Switch devrait arriver bien plus tard.