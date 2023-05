The Lord of the Rings Gollum : Daedalic présente ses excuses et serait au travail sur un second jeu pour la licence

Le studio reconnaît les problèmes

Dans un long message adressé sur les réseaux sociaux, Daedalic exprime sa tristesse face à la réception du jeu en adressant ses plus plates excuses aux joueurs et aux joueuses :

« Nous tenons à nous excuser sincèrement pour l’expérience décevante que beaucoup d’entre vous ont vécue avec The Lord of the Rings: Gollum lors de sa sortie. Nous reconnaissons et regrettons profondément que le jeu n’ait pas répondu aux attentes que nous nous étions fixées pour nous-mêmes ou pour notre communauté dévouée. Veuillez accepter nos sincères excuses pour toute déception que cela aurait pu causer. »

Daedalic explique ensuite prendre avec sérieux tous les retours afin d’améliorer l’expérience, même si cela ne suffira sans doute pas pour se faire pardonner :

« Notre équipe de développement a travaillé avec diligence pour résoudre les bogues et les problèmes techniques que beaucoup d’entre vous ont rencontrés. Nous nous engageons à vous fournir des correctifs qui vous permettront de profiter pleinement du jeu. »

On peut donc s’attendre à une série de patch pour régler quelques problèmes techniques évidents, mais il faut sans doute avoir conscience que les gros problèmes du jeu ne se situent pas au niveau de la technique. Notre test vous en dira plus très prochainement.

Un autre jeu dans les cartons ?

Mais dans le même temps, on a appris que le studio serait aussi en train de plancher sur un autre jeu Le Seigneur des Anneaux. Cela nous provient du site allemand Gameswirtschaft.de, qui a fouillé les dossiers de l’organisme de l’état chargé de donner des subventions pour la création de jeux.

Ce nouveau projet viserait une sortie en août 2024, et se présenterait sous le nom de code « It’s Magic ». Le seul pitch à disposition est le suivant :

« Daedalic travaille sur un nouveau projet qui transportera le joueur dans un monde plein de créatures mythiques et magiques. Il raconte une histoire du point de vue d’un personnage qui n’a jamais été racontée auparavant. Le joueur découvre des régions complètement nouvelles et influence les événements du monde dans le cadre de son rôle et de ses capacités. A sa manière, il tente d’influer sur le cours des choses et de changer le destin du monde. Ce projet s’adresse aux passionnés de l’histoire fantastique et des genres d’action-aventure en 3D du monde entier. »

On peut donc prendre les paris quant à l’identité de ce personnage, mais espérons déjà que ce jeu sera plus réussi que celui sur Gollum.

The Lord of the Rings: Gollum est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X, sachant une version Switch arrivera plus tard (enfin, peut-être).