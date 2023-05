The Lord of the Rings Gollum : Les premiers tests sont là, et ils ne sont pas bons du tout

Pas si précieux

On en s’attendait pas à un miracle, mais voir les premiers tests pointer du doigt The Lord of the Rings Gollum comme étant l’un des pires jeux de ces derniers temps, ça fait tout de même quelque chose, surtout si l’on est fan de la licence.

Avec plus d’une vingtaine de reviews sur Metacritic, le jeu affiche un terrible score de 38 sur le site, ce qui en fait l’un des jeux les moins bien notés de toute cette année.

Dans presque tous les tests, on voit que les performances techniques du jeu sont très décriées, tandis que le gameplay en lui-même semble faire preuve de trop d’approximations, sans parler des missions peu intéressantes proposées par l’aventure principale. Un échec sur toute la ligne qui est plutôt étonnant de la part de Daedelic. C’est malheureux, mais on a hâte d’en voir le post-mortem pour comprendre comment ce projet a pu échouer.

De notre côté, sachez que notre test de The Lord of the Rings Gollum arrivera prochaine sur notre site, afin de nous donner notre verdict, soit pour confirmer ces premiers avis, soit pour être un peu plus optimistes.

The Lord of the Rings: Gollum est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X, sachant une version Switch arrivera plus tard (enfin, peut-être).