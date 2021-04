The Longing est disponible sur Nintendo Switch

Un peu plus d’un an après sa sortie sur PC, The Longing, un jeu d’aventure et de réflexion développé par le studio indépendant allemand Studio Seufz, a profité de la conférence Nintendo Indie World diffusée hier en fin de journée pour annoncer son arrivée et sa disponibilité immédiate sur Switch.

Une durée de vie de… 400 jours !

Proposant un style graphique fait main et un scénario à plusieurs fins, The Longing est un titre assez original puisqu’il vous invite à incarner une Ombre solitaire chargée de veiller sur le palais de son souverain jusqu’à son réveil qui aura lieu dans 400 jours. Et attention, on parle bien ici de 400 véritables jours ! Le décompte se déclenchera automatiquement dès le début de la partie et se poursuivra même si vous arrêtez de jouer.

Autrement dit, vous pouvez parfaitement commencer votre aventure aujourd’hui, éteindre la console puis revenir voir le dénouement de votre histoire dans un peu plus d’un an ou bien tenir compagnie plus ou moins régulièrement à cette âme solitaire tout en explorant et perçant les nombreux secrets des souterrains qui vous entourent quitte à enfreindre les ordres de votre seigneur.

Si le concept vous intéresse, le jeu est tarifé à 14,99€ sur l’eShop.