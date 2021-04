The Longing

The Longing est un jeu d'aventure et de réflexion développé par Studio Seufz et édité par Application Systems Heidelberg. Proposant une direction artistique entièrement réalisée à la main et plusieurs fins, ce titre au concept assez original vous place dans la peau de l'Ombre solitaire qui a pour mission de veiller sur le royaume souterrain de son roi jusqu'à ce qu'il se réveille dans 400 jours IRL. Le joueur a donc la possibilité de laisser son personnage seul jusqu'au dénouement de sa partie ou, au contraire, de l'aider à passer le temps en lisant divers ouvrages issus de la littérature classique et en explorant les nombreuses galeries qui l'entourent au risque d'enfreindre les ordres de son souverain.