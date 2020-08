The Kind Camomille présente un trailer bucolique et tout mignon

Dans la droite lignée des jeux que l’on pourrait voir dans un Wholesome Direct, The Kind Camomille a fait un tour du côté de l’AG French Direct afin de nous présenter son univers très coloré.

Une aventure champêtre

The Kind Camomille nous proposera donc un voyage en toute tranquillité à travers la nature, où vous incarnerez Camomille, une gentille souris qui se dirige à l’anniversaire du centenaire de sa grand-mère. Notre petite héroïne en profitera pour donner un coup de patte à tous les habitants du coin, tout en trouvant un cadeau pour sa mamie.

Le projet, développé uniquement par Xavier Moiny, a été financé dans son intégralité via Kickstater, et a rempli son premier objectif en quelques heures seulement. La page du Kickstarter est encore active, ce qui vous dire qu’il vous reste encore deux semaines pour soutenir le projet et atteindre les différents paliers, qui promettent plus de contenu pour cette aventure qui devrait durer environ cinq heures.

The Kind Camomille est pour l’instant prévu sur PC durant l’été 2021, avec sa démo disponible sur Steam et itch.io, mais le titre pourrait arriver sur Switch par la suite.

Premières impressions sur la démo

Nous avons pu essayer la démo du titre, qui ne représente véritablement qu’un tout petit aperçu du jeu final. Mais pour l’instant, elle permet de confirmer que l’une des plus grandes forces du titre est sa direction artistique, ainsi que sa proposition de base qui est d’offrir une aventure relaxante et reposante.

Le contrat semble être rempli de ce côté là, mais les différentes quêtes nous demandent une bonne dose d’exploration pour les compléter. L’île sur laquelle se base la démo est encore bien petite, mais l’aire de jeu qui sera proposée dans le jeu final devrait nous permettre de laisser libre cours à un aspect exploration plus approfondi, notamment grâce au deltaplane de notre petite souris.

En somme, The Kind Camomille est avant tout destiné à ceux qui souhaiteraient s’évader le temps de quelques heures dans un monde calme et sans prises de tête. En espérant que l’aventure finale soit assez riche pour maintenir l’intérêt ludique de l’oeuvre, The Kind Camomille pourra sans doute intéresser les plus jeunes et ceux en quête d’un jeu mignon et reposant.