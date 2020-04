The InnerFriend sortira le 28 avril sur PS4 et Xbox One

Annoncé et commercialisé l’an dernier sur PC, le jeu d’aventure horrifique et psychologique The InnerFriend sortira sur PlayStation 4 et Xbox One le 28 avril prochain.

Affrontez les pires peurs d’un enfant

Développé et édité par le studio canadien PLAYMIND, le titre plonge le joueur au cœur des pires cauchemars d’un enfant. Porté par sa direction artistique, sa narration non-verbale laissant libre cours à votre imagination et son sound-desing, le jeu vous invite à résoudre des énigmes et à affronter des ennemis effrayants tout au long de votre périple.