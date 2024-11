The First Berserker: Khazan : Le Souls-like coréen montre davantage de gameplay pendant la G-Star 2024

Des combats, des boss mais toujours pas de date de sortie à l’horizon

Durant chacune respectivement environ quatre et cinq minutes, ces séquences nous permettent à nouveau de voir ce que Khazan, le personnage que nous contrôlerons, est capable au combat. Dans la première qui prend place au tout début du jeu, il affronte quelques ennemis standards et un boss au sein du mont enneigé de Heinmach. Dans la seconde, il doit se mesurer aux boss Volbaino et Rangkus à un stade visiblement plus avancé de l’histoire si nous nous fions à l’équipement qu’il possède.

Pour rappel, la production nous invitera à suivre le récit de Khazan, 800 ans avant les événements racontés dans le MMO asiatique. Trahi par l’empire Pell Los qui le considérait autrefois comme un héros, il devra vaincre les nombreux adversaires qu’il croisera sur son chemin afin de percer les secrets entourant le tragique complot dont il a été victime. Une quête périlleuse qui le poussera peut-être à devoir affronter également son ancien allié Ozma.

The First Berserker: Khazan arrivera début 2025, sans plus de précisions pour le moment, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.