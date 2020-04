The Coma 2 : Vicious Sisters sortira le mois prochain sur PS4 et Switch

Lancé en accès anticipé en novembre 2019 avant de sortir officiellement sur PC via Steam le 28 janvier dernier, The Coma 2 : Vicious Sisters sera disponible le mois prochain sur PlayStation 4 et Switch pour un prix inconnu. Aucune information n’a également été communiquée concernant la version Xbox One du titre annoncée l’an passé.

Une localisation française au programme

Développé par Devespresso Games, le survival-horror est la suite de The Coma: Recut. Le joueur incarne Mina Park, un personnage secondaire de l’épisode précédent, qui se retrouve piégé dans son lycée. La jeune fille doit trouver un moyen de s’échapper du bâtiment alors qu’elle est traquée par un dangereux tueur psychotique. Notez que, comme la version PC, les portages PS4 et Switch bénéficieront de la localisation française.