The Coma 2 : Vicious Sisters sera disponible le 19 juin sur PS4 et Switch

Prévu initialement pour sortir en mai, The Coma 2 : Vicious Sisters sera finalement disponible le 19 juin prochain sur PlayStation 4 et Switch. La version Xbox One du titre développé par Devespresso Games sera commercialisée plus tard cette année.

Cours petite, cours !

Rappelons que The Coma 2 : Vicious Sisters est un jeu d’horreur traduit en français et proposant une direction artistique inspirée des bandes dessinées. Le joueur incarne Mina Park, une lycéenne poursuivie par quelqu’un ou quelque chose qui ressemble étrangement à son professeur d’anglais. Pour sortir vivant de cette enfer, vous devrez explorer très prudemment les lieux, récupérer des outils et fabriquer des objets essentiels à votre survie.